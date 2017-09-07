Stand Up - юмор, основанный на реальных событиях!

Что можно сделать в Москве на 30 тысяч рублей? Зачем в секс-шопе колокольчик на входной двери? Почему в детских садах не проводят встречи выпускников? А также троллинг Шнура, антидепрессанты против оргазма и многое другое в новом сезоне самого жизненного шоу на ТНТ c 17 сентября в 22.00!
ТНТ
Если вы НЕ смеетесь над шутками лучших комиков шоу Stand Up, то, скорее всего, вы прилетели с другой планеты. Убирайтесь на свою Альфу Центавра, проклятые гуманоиды, это шоу будет понятно только людям.
Потому что Stand Up это:
- ПРО ЛЮДЕЙ
- про жизнь
- про отношения
- про ПМС у кроликов и голубей в кляре
- короче, про все, что нас с вами окружает!
Здесь не шутят про вымышленных персонажей и мифических существ, а также о далеких (и недалеких) звездах. Life is life!
ТНТ
А еще Stand Up — это СТАБИЛЬНОСТЬ! На протяжении четырех лет здесь ничего не меняется: Руслан Белый по-прежнему будет троллить звезд и нашу действительность, Юлия Ахмедова честно говорить об отношениях, Нурлан Сабуров жестить обо всем на свете, первый черный комик России Тимур Каргинов поднимать острые национальные вопросы, Иван Абрамов жечь глаголом под аккомпанемент гитары и синтезатора… А новый постоянный комик Stand Up Елена Новикова, попавшая в шоу благодаря победе в «Открытом микрофоне», продолжит выносить сор из избы и прикалываться над своей семьей.
ТНТ
Елена Новикова: «Я не стесняюсь возраста, просто на всех тусовках чуть раньше иду спать»
Первый вопрос, который возникает, когда вы выходите на сцену. Для чего это вам? Актрисе, режиссеру и маме.
— Я давно занимаюсь публичными выступлениями. Работала в театре, потом ушла из театра, снимала кино и сериалы, то есть искала способы коммуникации с публикой. Я искала максимально честную и интересную форму, приближенную ко мне как к личности. Поначалу это был опыт сторителлинга: берется история из жизни, перерабатывается и рассказывается про себя от третьего лица. Так мы делали в Центре им. Мейерхольда. Но и это было не совсем то, чего мне хотелось. Тогда с группой единомышленников мы обратили внимание на Stand Up на ТНТ, который снимали в клубе «Куклы и пистолеты» напротив нашего театра. Это случилось около трех лет назад. Мы познакомились с комиками, стали ходить на выступления, потом попросили нам помочь, проконсультировать, как пишутся шутки. Через полгода мы подготовили собственное выступление. Получилось довольно смешно. Так я и продолжила развиваться в этом направлении.
Что было труднее всего, когда вы начинали заниматься стендапом?
— Мне искренне казалось, что это никому не интересно. Потому что это не смешно. Выходит человек и откровенно рассказывает о себе. Что в этом веселого? К тому же, мне казалось, что стендап — дело молодых. А когда я выхожу и транслирую мысли 47-летнего человека, кому это может быть интересно? В этом нет безбашенного веселья. Но когда я увидела, что даже с молодыми людьми в зале есть контакт — успокоилась. Самое сложное — математика шутки. Включить фантазию, освободить мозг настолько, чтобы воспарить над шаблонами и собственными запретами. Перестать себя ограничивать и развивать шутку, думать, говорить вслух, освободить фонтан непосредственных мыслей.
Ваши выступления, как правило, чрезвычайно откровенны — это определенного рода терапия? Это дается сложно?
— Для меня нет в этом никакой проблемы. Стендап — это и есть искренность. Говорить о себе и своих проблемах, мыслях, заботах — в этом нет ничего сложного. Гораздо труднее для меня уже сейчас, когда я делаю первые шаги в шоу Stand Up, быть мобильной. На телеканале ТНТ юмор поставлен на промышленный поток, поэтому мы должны часто, много и определенное количество минут шутить. Я пока поспеваю за таким темпом, но иногда это сказывается на качестве, глубине и многослойности шуток. Очень стараюсь выходить на производственные мощности.
Извините за то, что напоминаю, но вы — самая взрослая из участников Stand Up. За кулисами не чувствуете себя как на вечеринке в честь дня рождения сына?
— Нет, вы что. С этим все отлично. Ничего подобного не бывает. Просто на всех совместных тусовках чуть раньше иду спать. (Смеется.)
Актерская школа помогает при работе в Stand Up?
— Конечно! Актерская школа — это подача. Умение работать на сцене и быть органичной. Это большая помощь.
Как вы подбираете материал?
— По совету Виктора Комарова два года назад начала практиковать free writing — встаю с утра и записываю все, что у меня в голове. С 9 до 10 утра сажусь и пишу. Все, что вижу, то и пишу. Складываю в определенную папку. Потом разным цветом выделяю темы. Затем выбираю тему, которая меня цепляет, и перекладываю в другую папку. Так под определенную тему подбирается набор мыслей. И если есть смешной, парадоксальный заход на тему — начинаю искать развитие, подбирать ситуацию Так и рождаются шутки.
Победа в «Открытом микрофоне» придала сил?
— Работа в жанре стендап дала мне понять, что это мое дело. Чувствую себя самой собой. При этом мне кажется, что я как комик гораздо слабее многих ребят из финала «Открытого микрофона». Сейчас я не кокетничаю — так и есть. Потому что в стендапе очень важен опыт, время работы в жанре. У меня опыт пока не очень большой. Те, кто работает уже 10 лет, могут легко общаться с залом, импровизировать, реагировать на эмоции публики, замечать пролетающую муху и комментировать. У меня такой свободы пока нет. Для меня это все еще некая форма актерского выступления. Я еще не сложившийся стендап-комик, как считают некоторые, мне надо много работать. Ведь в стендапе нужно синхронизировать мысли и речь, при этом не забывать о подаче, то есть задействовать три круга внимания. Это очень непросто.
Переход на сцену Stand Up — это новый уровень для вас?
— Последние полгода, пока работала в «Открытом микрофоне», я находилась в компании сильных, мощных молодых мыслителей. Масштабных, смурных, больших личностей. Я сейчас говорю о комиках Stand Up. Это сильный импульс. Хочешь — не хочешь, а растешь рядом с ними. Понимаешь, что это серьезная борьба за место под солнцем. Это дисциплинирует. И хочется соответствовать их уровню. Поэтому да, это новый уровень.
Кто из комиков Stand Up вам интереснее?
— Мне нравится, как работает Тимур Каргинов. Смотрю его выступления, прихожу к нему на «разгоны» и наблюдаю. Он очень парадоксально и необычно мыслит, это дико интересно. Мне нравится работа и социальная позиция Руслана Белого — прямая, честная, мужская, сильная. Наблюдаю за Юлей Ахмедовой, как она пишет тексты и удивляюсь: как она оформляет мысли на бумаге! Это как полотно художника. А еще Юля ловко нашла особую нишу — она остается по-мужски жесткой и при этом не наезжает на зал. Это очень важно. Хочу этому научиться. Когда что-то у меня не идет, я начинаю «наезжать» на зал. У Юли этого нет. И она очень сильно помогает мне — туда не ходи, про это шутили, попробуй двинуть в этом направлении, возьми вот эту тему. По-женски она очень хорошо видит, на какой территории мы существуем и где можем быть интересны. Благодарна ей за доверие.
ТНТ
Как ваш муж относится к такой работе? Следит за творчеством?
— После 15 лет совместной жизни остается только рациональный интерес: сколько это стоит, сколько за это платят. Рефлексий минимум. Брак — это вообще не про переживания и любовь. Брак это про коммуналку и деньги. (Смеется.) Если серьезно, то муж не все понимает в нашей кухне. Он тоже актер. И видит, что моя работа в какой-то степени актерство. Но иного формата. Получается, знаете, как два врача: один работает в гематологии, другой — в хирургии. После смены они обсуждают работу, радуются успешным операциям? Вряд ли. Им хочется отдохнуть.
А сын смотрит? Он же попадает под целевую аудиторию Stand Up.
— Вполне. Даниле 17 лет. В интернете у него другие интересы. Но он понимает, чем я занимаюсь, и поддерживает. На нем я проверяю многие шутки, потому что он молодой человек и может сказать: «Лучше не ходи туда, ты не знаешь эту тему». И я прислушиваюсь. Он сам творческий человек, пишет рассказы и эссе. Поскольку он вырос за кулисами, то понимает, что это моя работа. И поддерживает. Он мне как друг и соавтор. Приходит на мои концерты, но не все принимает.
Руслан Белый, креативный продюсер и участник Stand Up, наставник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Появятся ли в новом сезоне новые комики?
— В основном составе Stand Up новые комики не появятся. Будут все те же и, естественно, Лена Новикова, которая победила в первом сезоне «Открытого микрофона». Однако несмотря на то что рубрика «Открытый микрофон» уже переросла в полноценную передачу, она сохранится в рамках нашего проекта, поэтому в каждом выпуске еще никому не известные комики будут выходить на сцену со своими монологами.
Стоит ли зрителям ждать появления в Stand Up участников первого сезона «Открытого микрофона»?
— Есть много людей, которые участвовали в «Открытом микрофоне» и не выиграли, поскольку победитель должен быть только один. Однако это не говорит о том, что на их карьере стендап-комиков поставлен крест, и мы их больше никогда не увидим. Думаю, в долгосрочной перспективе возможное такое, что люди, которые вылетели даже в полуфинале, добьются в стендапе больше, чем финалисты или победители. Stand Up открыт для любых людей, телеканал ТНТ открыт для любых комиков. Главное — быть смешным и интересным. Поэтому если они будут много и усердно работать, все возможно.
Что можете сказать о Елене Новиковой? Довольны ли вы своим выбором?
— Мы судили по факту на момент финала. Мы не можем быть довольны или не довольны своим выбором. Мы его уже сделали. На наш взгляд, он абсолютно объективен и честен. Как дальше сложится судьба Лены как основного комика Stand Up, за такой короткий срок понять сложно. Она появится в новом сезоне. Возможно, не с таким большим количеством монологов, как мы планировали изначально, но, боюсь, это связано с тем, что другие основные комики задали слишком высокую планку для всех остальных. Но Лена в основной обойме, она молодец, интересная, взрослая, что нам нравится. Нам кажется, она может занять определенную нишу как в нашем шоу, так и в стендап-среде. Все зависит от того, насколько она будет трудоспособна, сколько времени будет готова уделять стендапу, и какие у нее вообще планы. Ведь она нам не принадлежит: она не наш ребенок и не наш родственник, которому мы могли бы что-то указывать. Теперь все зависит исключительно от нее.
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Будут ли внутри шоу какие-то обновления?
— К сожалению (или к счастью — для кого как), формат шоу Stand Up достаточно стабилен. Мы не Comedy Club и не Comedy Woman, где, помимо юмора, подразумевается бурлеск, перфоманс. Поэтому все будет так же скромно и аккуратно. Будет такой же привычный зрителю формат передачи, где комики будут выходить на сцену и шутить. В этом плане я думаю, что Stand Up и через 20 лет будет выглядеть так же.
Какие темы вам ближе: жизненные или те, что в тренде?
— У шоу Stand Up нет заданного вектора. В начале сезона мы не собираем всех комиков в ряд и не говорим: «Давайте обратим внимание на эти темы». Они все взрослые и самостоятельные люди, поэтому о чем хотят шутить, о том пусть и шутят. Если кто-то хочет позиционировать себя исключительно как гендерного комика и шутить про то, какие мужчины умные, а женщины глупые — это абсолютно его выбор. Кто-то шутит про семью, кто-то — на социальные темы, кто-то просто делает комедию наблюдений.
Вы были одним из судей баттла между Оксимироном и Гнойным. На ваш взгляд, есть ли сходство между рэп-баттлами и стендапом?
— Да, в резкости тем и откровенности. Зачастую юмор может быть искусственно вымышленным, т.е. люди смешно разыгрывают нереальные ситуации. Ни в баттлах, ни в стендапе такого нет: все по факту и без прикрас, без выдуманных панчей или монологов. Однако у баттлов есть одно большое преимущество: они выходят в интернете, и у их участников язык и руки более развязаны. У нас такое бывает только на живых выступлениях. Поэтому стендап, как и театр, нужно смотреть вживую.
Вы хайп или антихайп?
— К хайпу я себя не отношу точно, потому что тогда бы я был социально активен в Instagram, посещал светские тусовки. Вроде, за подобным я замечен не был. Если говорить про антихайп, то это тоже будет неправда. Все же нос по ветру я держу и как минимум даю это интервью. Если бы я был антихайп, вообще бы ничего подобного не делал. Я бы вообще слово «хайп» в отношении себя не употреблял: ни в негативном, ни в позитивном ключе. Оно мне не очень нравится, хотя недавно я все же с трудом ввел его в свой лексикон. Им можно гораздо быстрее охарактеризовать некоторые вещи, чем подбирать необходимые синонимы. Ну либо у меня слишком маленький словарный запас, и мне нужно читать больше книг. (Смеется.)
Перечислите составляющие хорошего стендапа.
Настроение.
Stand Up, новый сезон, с 17 сентября в 22.00 на ТНТ
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