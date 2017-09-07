Stand Up - юмор, основанный на реальных событиях!

ТНТ

Если вы НЕ смеетесь над шутками лучших комиков шоу Stand Up, то, скорее всего, вы прилетели с другой планеты. Убирайтесь на свою Альфу Центавра, проклятые гуманоиды, это шоу будет понятно только людям.

Потому что Stand Up это:

ПРО ЛЮДЕЙ

про жизнь

про отношения

про ПМС у кроликов и голубей в кляре

короче, про все, что нас с вами окружает!

Здесь не шутят про вымышленных персонажей и мифических существ, а также о далеких (и недалеких) звездах. Life is life!

ТНТ

А еще Stand Up — это СТАБИЛЬНОСТЬ! На протяжении четырех лет здесь ничего не меняется: Руслан Белый по-прежнему будет троллить звезд и нашу действительность, Юлия Ахмедова честно говорить об отношениях, Нурлан Сабуров жестить обо всем на свете, первый черный комик России Тимур Каргинов поднимать острые национальные вопросы, Иван Абрамов жечь глаголом под аккомпанемент гитары и синтезатора… А новый постоянный комик Stand Up Елена Новикова, попавшая в шоу благодаря победе в «Открытом микрофоне», продолжит выносить сор из избы и прикалываться над своей семьей.

ТНТ

Елена Новикова: «Я не стесняюсь возраста, просто на всех тусовках чуть раньше иду спать»

Первый вопрос, который возникает, когда вы выходите на сцену. Для чего это вам? Актрисе, режиссеру и маме.

— Я давно занимаюсь публичными выступлениями. Работала в театре, потом ушла из театра, снимала кино и сериалы, то есть искала способы коммуникации с публикой. Я искала максимально честную и интересную форму, приближенную ко мне как к личности. Поначалу это был опыт сторителлинга: берется история из жизни, перерабатывается и рассказывается про себя от третьего лица. Так мы делали в Центре им. Мейерхольда. Но и это было не совсем то, чего мне хотелось. Тогда с группой единомышленников мы обратили внимание на Stand Up на ТНТ, который снимали в клубе «Куклы и пистолеты» напротив нашего театра. Это случилось около трех лет назад. Мы познакомились с комиками, стали ходить на выступления, потом попросили нам помочь, проконсультировать, как пишутся шутки. Через полгода мы подготовили собственное выступление. Получилось довольно смешно. Так я и продолжила развиваться в этом направлении.

Что было труднее всего, когда вы начинали заниматься стендапом?

— Мне искренне казалось, что это никому не интересно. Потому что это не смешно. Выходит человек и откровенно рассказывает о себе. Что в этом веселого? К тому же, мне казалось, что стендап — дело молодых. А когда я выхожу и транслирую мысли 47-летнего человека, кому это может быть интересно? В этом нет безбашенного веселья. Но когда я увидела, что даже с молодыми людьми в зале есть контакт — успокоилась. Самое сложное — математика шутки. Включить фантазию, освободить мозг настолько, чтобы воспарить над шаблонами и собственными запретами. Перестать себя ограничивать и развивать шутку, думать, говорить вслух, освободить фонтан непосредственных мыслей.