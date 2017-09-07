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Конец света назначен на 23 сентября

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Конец света | ФОТО: Scanpix

Один из американских футурологов некоторое время назад заявил, что 23 сентября этого года произойдет конец света.

По его мнению, это случится из-за столкновения с неизвестной планетой Нибиру, которую, по его словам уже можно было наблюдать во время последнего полного солнечного затмения. Впрочем, уфологи ничего об этом не знают и не подтверждают эту сомнительную информацию. Что же касается неизвестной планеты Нибиру, то уфологи уверены, что она всего лишь вымысел. К слову, ранее конец света прогнозировали на 19 августа этого года, пишет 7d.org.ua.

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