Конец света назначен на 23 сентября

По его мнению, это случится из-за столкновения с неизвестной планетой Нибиру, которую, по его словам уже можно было наблюдать во время последнего полного солнечного затмения. Впрочем, уфологи ничего об этом не знают и не подтверждают эту сомнительную информацию. Что же касается неизвестной планеты Нибиру, то уфологи уверены, что она всего лишь вымысел. К слову, ранее конец света прогнозировали на 19 августа этого года, пишет 7d.org.ua.