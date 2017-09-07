Диета с вареными яйцами – сбросьте 24 кг за две недели!

Многие специалисты-медики и диетологи утверждают, что вареные яйца помогают сжечь до 24 килограмма жира за две недели.
Упитанность – одна из самых больших проблем здравоохранения США. Ожирение повышает риск многочисленных болезней, таких как сердечнососудистые заболевания, диабет и несколько типов рака, Makataka.ru.
Многие люди усердно стараются, чтобы похудеть. Почти невозможно похудеть, не снижая потребление калорий, даже если они потребляются в холодном виде и имеют необходимые питательные вещества. Здоровое питание означает, что Вы должны потреблять много свежих овощей и фруктов, крупы и фасоли, но для того, чтобы снизить калорийность питания, избавьте Ваш рутин от сладостей, фаст-фуда, газированных напиток, чтобы питаться здорово и похудеть за 3 недели.
Сегодня мы раскроем Вам секрет диеты для похудения, с помощью чего можно сжечь 24 кг за две недели. Основной ингредиент – яйцо. Все мы знаем, что наш организм требует много калорий для выработки энергии. Если мы уменьшаем поступление питательных веществ в течение некоторого времени, можем нанести вред нашему организму, ослабив метаболизм и увеличив риск серьезных проблем со здоровьем. Яйцо – здоровая пища, которое содержат белок и множество питательных веществ. Яйца обеспечивают необходимые витамины и питательные вещества для нашего организма.
В яйцах содержится много питательных веществ, высококачественный белок, полезные жиры, минералы и витамины. Одно яйцо богато селеном, витаминами А, В2, В5 и В12. Он также содержит минералы и витамины, такие как фолиевая кислота, витамин Е, калий, кальций, марганец, цинк и железо.
Одно большое яйцо содержит небольшое количество углеводов, пять граммов жира, шесть грамм высококачественного белка и 77 калорий. Очень важно отметить, что белая часть состоит только из белка, в то врем, как питательных веществ больше в желтке.
1-я неделя:
*Понедельник*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: два ломтика хлеба и фрукты
Ужин: вареная курица и салат
*Во вторник*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: вареная курица и зеленый салат
Ужин: Апельсин, салат и два вареных яйца
*Среда*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: один помидор, один кусочек хлеба и нежирного сыра
Ужин: вареная курица и салат
*Четверг*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: фрукты
Ужин: курица
*Пятница*
Завтрак: два вареных яйца
Обед: два вареных яйца и тушеные овощи
Ужин: жареная рыба и салат
*Суббота*
Завтрак: два вареных яйца
Обед: фрукты
Ужин: вареная курица и салат
*Воскресенье*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: помидоры и тушеные овощи с курицей
Ужин: овощи
2-я неделя:
*Понедельник*
Завтрак: два вареных яйца
Обед: салат и курица
Ужин: Апельсин, салат и два вареных яйца
*Во вторник*
Завтрак: два вареных яйца
Обед: два вареных яйца и тушеные овощи
Ужин: салат и рыба гриль
*Среда*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: вареная курица и салат
Ужин: Апельсин, салат и два вареных яйца
*Четверг*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: тушеные овощи, два вареных яйца и обезжиренный сыр
Ужин: вареная курица и салат
*Пятница*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: салат тунца
Ужин: два вареных яйца и салат
*Суббота*
Завтрак: два вареных яйца и фрукты
Обед: вареная курица и салат
Ужин: фрукты
*Воскресенье*
Завтрак: два вареных яйца
Обед и ужин: тушеные овощи и вареная курица
Проконсультируйтесь с врачом перед началом этой диеты. Это простое меню, а чтобы получить результаты еще лучшие, Вы должны начать тренироваться каждый день.