Диета с вареными яйцами – сбросьте 24 кг за две недели!

Упитанность – одна из самых больших проблем здравоохранения США. Ожирение повышает риск многочисленных болезней, таких как сердечнососудистые заболевания, диабет и несколько типов рака, Makataka.ru.

Многие люди усердно стараются, чтобы похудеть. Почти невозможно похудеть, не снижая потребление калорий, даже если они потребляются в холодном виде и имеют необходимые питательные вещества. Здоровое питание означает, что Вы должны потреблять много свежих овощей и фруктов, крупы и фасоли, но для того, чтобы снизить калорийность питания, избавьте Ваш рутин от сладостей, фаст-фуда, газированных напиток, чтобы питаться здорово и похудеть за 3 недели.

Сегодня мы раскроем Вам секрет диеты для похудения, с помощью чего можно сжечь 24 кг за две недели. Основной ингредиент – яйцо. Все мы знаем, что наш организм требует много калорий для выработки энергии. Если мы уменьшаем поступление питательных веществ в течение некоторого времени, можем нанести вред нашему организму, ослабив метаболизм и увеличив риск серьезных проблем со здоровьем. Яйцо – здоровая пища, которое содержат белок и множество питательных веществ. Яйца обеспечивают необходимые витамины и питательные вещества для нашего организма.

В яйцах содержится много питательных веществ, высококачественный белок, полезные жиры, минералы и витамины. Одно яйцо богато селеном, витаминами А, В2, В5 и В12. Он также содержит минералы и витамины, такие как фолиевая кислота, витамин Е, калий, кальций, марганец, цинк и железо.

Одно большое яйцо содержит небольшое количество углеводов, пять граммов жира, шесть грамм высококачественного белка и 77 калорий. Очень важно отметить, что белая часть состоит только из белка, в то врем, как питательных веществ больше в желтке.

1-я неделя:

*Понедельник*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: два ломтика хлеба и фрукты

Ужин: вареная курица и салат

*Во вторник*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: вареная курица и зеленый салат

Ужин: Апельсин, салат и два вареных яйца

*Среда*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: один помидор, один кусочек хлеба и нежирного сыра

Ужин: вареная курица и салат

*Четверг*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: фрукты

Ужин: курица

*Пятница*

Завтрак: два вареных яйца

Обед: два вареных яйца и тушеные овощи

Ужин: жареная рыба и салат

*Суббота*

Завтрак: два вареных яйца

Обед: фрукты

Ужин: вареная курица и салат

*Воскресенье*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: помидоры и тушеные овощи с курицей

Ужин: овощи

2-я неделя:

*Понедельник*

Завтрак: два вареных яйца

Обед: салат и курица

Ужин: Апельсин, салат и два вареных яйца

*Во вторник*

Завтрак: два вареных яйца

Обед: два вареных яйца и тушеные овощи

Ужин: салат и рыба гриль

*Среда*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: вареная курица и салат

Ужин: Апельсин, салат и два вареных яйца

*Четверг*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: тушеные овощи, два вареных яйца и обезжиренный сыр

Ужин: вареная курица и салат

*Пятница*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: салат тунца

Ужин: два вареных яйца и салат

*Суббота*

Завтрак: два вареных яйца и фрукты

Обед: вареная курица и салат

Ужин: фрукты

*Воскресенье*

Завтрак: два вареных яйца

Обед и ужин: тушеные овощи и вареная курица

Проконсультируйтесь с врачом перед началом этой диеты. Это простое меню, а чтобы получить результаты еще лучшие, Вы должны начать тренироваться каждый день.