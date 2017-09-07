Проблемы со зрением: шесть симптомов, которые нельзя игнорировать

Чем раньше они обнаружатся, тем быстрее можно будет обратиться за помощью к врачам и тем больше вероятность избежать тяжелых последствий. Кроме того, некоторые проблемы со зрением могут быть показателями других серьезных заболеваний.

Вот шесть симптомов, которые могут говорить о начинающихся проблемах со зрением или быть признаками других серьезных болезней. Их нельзя пропускать!

1. Пелена перед глазами

По словам офтальмологов, это одна из частых жалоб многих пациентов, на которую надо обращать особое внимание. Бывает, что подобный побочный эффект вызывают различные лекарственные препараты. В более серьезных случаях симптом может говорить о начале катаракты, глаукомы, проявлении заболеваний роговицы, проблемах с сосудами сетчатки. Если не обратится к врачу вовремя, проблему придется решать хирургическим путем, пишет Маркетиум.

Особенно такой «туман» перед глазами должен насторожить лиц в возрасте более 40 лет, ведь в таком случае это может быть первым симптомом не только вышеперечисленных болезней, но и еще более серьезной патологии – необратимого повреждения сетчатки глаза, что может в итоге привести к слепоте. Поэтому обязательно консультируйтесь с врачом, чтобы не упустить шанс остановить разрушение сетчатки.

2. Светобоязнь

Плохая переносимость яркого света – не такой уж безобидный симптом. Это может говорить о наличии инфекционных заболеваний, воспалений или травм, а также начальной стадии глаукомы.

3. «Слепые» пятна

Такое явление считается нормальным, если длится пару минут после резких активных действий (например, резкий подъем с кровати). Но это также может быть тревожным симптомом, говорящим о недостаточном питании сетчатки. Если проблема длится более 3-х минут – немедленно обратитесь к врачу, ведь так может проявляться отслоение сетчатки или кровоизлияние.

Вот некоторые симптомы, которые могут быть косвенными признаками других болезней.

4. Яркие пятна, радужные круги, зигзаги и потеря периферического зрения

Такие симптомы чаще всего указывают на мигрень, которая также сопровождается сильной болью в области лба или в одной стороне головы. Когда приступ завершается, симптомы со зрением должны пропасть.

5. Двоение

Если человек чувствует, что предметы как будто двоятся, а видимость словно смазывается, и при этом походка становится неустойчивой, то стоит незамедлительно обратится к врачу. Такие симптомы могут сопровождать ранние стадии рассеянного склероза, отравления, нарушения кровообращения и даже опухоли мозга.

6. Внезапная слепота

Внезапная потеря зрения на пару часов служит опасным предвестником тромбоза центральной артерии сетчатки. В данному случае нет времени на раздумья – к врачу нужно обратиться немедленно! В противном случае зрение может пропасть навсегда, ведь при отсутствии кровоснабжения сетчатка может умереть буквально через пару часов, а спасти ее будет уже невозможно.

Проблемы с глазами не всегда являются признаками серьезных болезней. Например, покраснение и пересыхание глаз – частый симптом любителей подолгу сидеть за компьютером или другими гаджетами. Чтобы не нанести вред зрению, нужно чаще моргать и использовать увлажняющие роговицу капли.