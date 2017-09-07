Ваши враги по знаку Зодиака. Кого стоит остерегаться?

Овен

Они терпеть не могут скучных людей. Активный, жизнерадостный, энергичный Овен зачастую не может найти общий язык с теми, кто медлителен, вял и не имеет целей. На этой почве у Овнов могут возникнуть серьезные конфликты с Близнецами, которыми отличаются спокойствием и умиротворенностью. Поэтом Овнам не рекомендуется брать в партнеры по бизнесу Близнецов. Разногласий и конфликтов не оберетесь!

Телец

Будучи терпеливыми, последовательными и исполнительными, сами Тельцы терпеть не могут таких людей. Они ценят в окружающих доброту, духовность, умение выслушать, поддержать. Тельцы не переносят тех, кто во главу угла ставит материальные ценности. К таковым можно отнести Козерогов.

Близнецы

Жизнелюбивые, живые и пышущие энергией Близнецы не могут ужиться со скучными людьми. Пометка: Близнецы сами легко впадают в уныние, поэтому они всеми силами стараются избегать унылых и скучных спутников, кем отчасти являются Рыбы.

Рак

Спокойные и тихие Раки, которые предпочитают спокойный досуг и размеренный образ жизни, могут легко заиметь врагов в виде шумных, драматичных и стервозных людей. В эту категорию можно смело отнести Скорпионов. Чрезмерная энергичность не по нутру Ракам.

Лев

Уверенные, сильные, амбициозные и крепко стоящие на ногах Львы терпеть не могут… таких же, как они! Да-да, главный враг Льва — это еще один Лев. И правильно, в прериях может быть только один Царь зверей, нечего здесь фон загораживать!

Дева

Дева — это тот человек, у которого все должно лежать по полочкам. Самый страшный страх этого знака Зодиака — беспорядок как среди вещей, документов, так и в делах или мыслях. Этот страх может довести Деву до нервного срыва. Именно поэтому Дева всеми фибрами души избегает людей, способных вызвать беспорядок в ее жизни. А такой человек — это, как вы уже поняли, Водолей.

Весы

Весы — спокойные, миролюбивые и в меру тихие личности. Они терпеть не могут тех, кто пытается руководить ими. А самое страшное для Весов — это менторский тон или тон босса. Дружба между Весами и Овнами редко складывается именно по этой причине. Весы не выдерживают властных Овнов.

Скорпион

Приземленные, иногда жестокие и мстительные Скорпионы терпеть не могут тех, кто грезит о невероятном. Водолеев они считают глупыми, неинтересными и не от мира сего. Дружба между ними возможна в очень редких случаях.

Стрелец

Очень активный, живой и самоуверенный человек. Он не является опасным врагом, так как не может долго держать зло на обидчика. В личной жизни Стрельцам постоянно везет, при желании может легко взобраться вверх по карьерной лестнице.

Козерог

Энергичные Козероги, которые не сидят на месте и обожают открывать мир, на дух не переносят скучных и консервативных людей, которые предпочитают сидеть дома. Для Козерогов это Рак. Если вы хотите ввязаться в очередную авантюру, вашим спутником точно не должен стать Рак.

Водолей

Непостоянный, любознательный, изменчивый Водолей терпеть не может консерваторов, тех, кто всеми силами держится за старое и не хочет ничего менять. У Водолея начинается паника, когда кто-то пытается идти строго по плану. Чаще всего это Телец.

Рыбы

Чувствительные, тихие и творческие Рыбы терпеть не могут шумных, балаганистых и неуемных Стрельцов. Именно поэтому новые знакомства они заводят непросто. Опасаются, что их тихий мир будет нарушен.