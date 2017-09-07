Найдете кошку на этом снимке? Это сложнее, чем вы думаете!

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ФОТО: Маркетиум/Facebook

Коты обожают прятаться. Эти хитрющие мордочки могут куда-то запропаститься на несколько часов и выйти только когда настанет время обеда или ужина, пишет Маркетиум.

Кто-то особенно успешен и мастерски скрывается в недрах квартиры, как настоящий котониндзя!

Однажды хозяин кота Педро потерял своего питомца. Педро никак не отзывался на призывы вылезти из убежища. Ни на имя, ни на обещания, ни на еду и даже ни на угрозы. Вот где-то здесь притаился Педро!

Маркетиум/Facebook

Чтобы вы понимали, кого искать, вот фотография пропавшего. Хотя мы не очень уверены, что она поможет. Но кто знает…

Маркетиум/Facebook

Педро все еще где-то здесь. Как ваши успехи? Не очень? Вот же он!

Маркетиум/Facebook

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