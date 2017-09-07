Фото: эстонский автогонщик продает свой люксовый автомобиль, но есть одна загвоздка...
7 сентября 2017 г., 11:52
Mercedes-Benz эстонского автогонщика Марко Асмера оценивается в 39 900 евро…
Марко Асмер. Фото: Лийс Трейман
Однако дело в том, что 14 июля именно на этом люксовом автомобиле Асмер совершил аварию около магазина Delice в Виймси. Полиция установила, что Асмер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Auto24
Сейчас четырехприводный белый Mercedes-Benz продается почти за 40 000 евро.
Смотрите фото!