Какой гормон заставляет женщин хотеть секса

В эксперименте приняли участие 375 дам. Эксперимент состоял из трех этапов, каждый из них делился на отдельные сессии, пишет Mport.ua.

Ход действий

Как только у респонденток появлялись отношения (или не появлялись), их просили проходить тест, в котором дамы должны были сообщать о своих сексуальных желаниях. Также ученые брали у женщин образцы слюны — для определения уровня количества в ней половых гормонов.

Менструальный цикл и гормоны

Сообщать о секс-желаниях — это для замыливания глаз. На самом деле ученых интересовала слюна. Точнее, гормоны в ней.

Бытует миф, что половое желание у слабого пола напрямую зависит от менструального цикла. И что на это желание еще влияет уровень гормонов:

эстрадиола;

прогестерона;

тестостерона.

Влияние менструального цикла на жажду интима у девушек ученые так и не смогли толком доказать. Так что причин утверждать, мол, месячные = крепкое желание секса, нет.

А вот с гормонами же попроще. Давай сперва разберемся, какой гормон на что влияет.

Эстрадиол — на функции половых органов.

Прогестерон — отвечает за наступление месячных и беременность.

Тестостерон — делает все для того, чтобы женщина становилась похожей на мужчину.

Результат

В женском желании секса тестостерон не принимает никакого участия. Прогестерон — и того хуже: у слабого пола напрочь отбивает желание совокупляться. Остается эстрадиол — основной и наиболее активный женский половой гормон. Он и влияет на то, о чем упомянуто в заголовке этой статьи.

А еще ученые не смогли установить связи между гормонами и желанием женщины заводить случайные-краткосрочные романы. Это еще одна монетка в копилку того, что менструальные циклы никак не сказываются на интимном влечении дам.

Вердикт

Поздравляем: теперь ты знаешь, какие бывают женские половые гормоны, на что они влияют и за что отвечают. Теперь ты стал более продвинутым в “женских“ вопросах. Не факт, что это поможет тебе раздобыть больше секса. Но друзьям за кружкой пива теперь точно будет что рассказать. Успех.

Если же таки планируешь вскружить голову даме и затащить ее в постель, то отложи друзей с пивом на потом, и веди девушку на свидание.