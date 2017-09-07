Откровенное фото Анны Семенович в Instagram порадовало фанатов

На снимаке Анна запечатлена в короткой кофте на подоконнике. Одежда с трудом прикрывает пышные формы знаменитости.

"Осень, для меня это всегда пора новых начинаний Это прекрасный этап новых возможностей в жизни каждого человека, не упускайте свой шанс начать в жизни то, что вы давно откладывали! Удачи всем нам и радости", - подписала снимок Анна (орфография и пунктуация сохранены).

Поклонники положительно оценили ее фотографию в комментариях, при этом мужская половина оказалась расстроена из-за увеличившимся процентом одежды на теле любимой артистки в связи с похолоданием.