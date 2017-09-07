Жуткое видео: покончившая с собой в роддоме женщина на коленях молила о кесаревом сечении

Эта трагедия произошла в Китае. Мучившаяся от невыносимых болей 26-летняя Ма 4 сентября прыгнула из окна двадцатого этажа родильного дома, пишет Daily Mail.

Позже в местных СМИ написали, что семья роженицы запретила кесарево сечение, хотя муж погибшей оправдывался, что эту операцию запретили в лечебном учреждении. На самом же деле, ранее врачи советовали 26-летней Ма не рисковать с естественными родами и прибегнуть к кесареву сечению. Дело в том, что по оценкам медиков, у ребенка был слишком большой охват головы, и это могло быть опасно для матери.

Нам дико читать эту историю, но согласно китайскому законодательству, члены семьи должны быть предупреждены заранее, и только с их согласия врачи могут сделать операцию.

Вчера больница, в которой произошла трагедия, сделала сообщение для прессы, в котором говорится, что именно члены семьи запретили проводить женщине кесарево сечение. «Она несколько раз выбегала из палаты и молила о кесаревом сечении, но семья не поддержала ее и игнорировала советы врачей. Боли при родах оказались для нее нестерпимыми, что изменило ее сознание и привело к самоубийству», – прокомментировала этот страшный инцидент больница.

Продемонстрировала больница и документы, которые Ма и ее супруг подписали лично, изъявив желание, чтобы роды проходили естественным путем. Разумеется, обо всех рисках они были предупреждены. По видео с камер больницы видно, как страдающая от сильных болей женщина встает на колени перед членами своей семьи. После того, как эту душераздирающую историю опубликовал английский популярный таблоид, она разлетелась по всему миру и вызвала море слез и негодования.