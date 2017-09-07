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Дочь Майкла Джексона сделала на груди огромную татуировку и отметила это пикантным снимком

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ФОТО: Donald Traill/AP

19-летняя Пэрис Джексон 2 сентября сделала себе очередную татуировку, фото которой тут же разместила в социальных сетях.

На этот раз она решила набить семь знаков чакры. На фото видно, что грудь Пэрис украшает действительное большое тату.

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона — частая гостья тату-салонов, ее тело украшает уже более 50 татуировок, некоторые были сделаны в честь ушедших в другой мир звезд, таких как ее отец и Дэвид Боуи.

Instagram/Scanpix

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