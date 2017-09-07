Дочь Майкла Джексона сделала на груди огромную татуировку и отметила это пикантным снимком

На этот раз она решила набить семь знаков чакры. На фото видно, что грудь Пэрис украшает действительное большое тату.

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона — частая гостья тату-салонов, ее тело украшает уже более 50 татуировок, некоторые были сделаны в честь ушедших в другой мир звезд, таких как ее отец и Дэвид Боуи.