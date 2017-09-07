У беременной Кейт Миддлтон опасное осложнение

Недуг, поразивший Кейт Миддлтон, – hyperemesis gravidarum, или рвота беременных. Это состояние типично практически для каждой женщины в интересном положении. Кроме рвоты, оно характеризуется потерей веса и обезвоживанием.

Чаще всего hyperemesis gravidarum не представляет опасности для организма, однако у герцогини Кембриджской диагностирована самая тяжелая его степень. Из-за рвоты, которая может повторяться до 25 раз в сутки, Кейт не в состоянии принимать пищу и даже пить. Ее вес катастрофически снижается, что влечет изменение состава крови и нарушение метаболизма. Происходит интоксикация организма. Это может привести к смерти матери или ребенка.

Лечения данного осложнения не существует. Чтобы Кейт пережила беременность, ее необходимо госпитализировать. Медики будут внутривенно кормить герцогиню и непрерывного наблюдать за ее состоянием, сообщает Eg со ссылкой на Daily Mail.