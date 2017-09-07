День готовит сюрпризы: гороскоп на 7 сентября

Овен

День, который вряд ли будет скупым на трудности и испытания. Как в работе, так и в личной жизни происходят перемены, к которым вы пока не готовы. Увы, судьба не собирается ждать, так что нужно действовать, по мере сил стараясь сохранить контроль над событиями. Принимать ответственные решения придется в спешке, и здесь ваше умение молниеносно делать правильные умозаключения будет весьма кстати.

Нелегко найти верный подход к решению личных проблем. Любимый человек явно переоценивает вашу готовность к уступкам и компромиссам, вам же не кажутся разумными пожелания и требования избранника. Позаботьтесь о собственном здоровье: глубокие переживания могут стать причиной недомоганий.

Телец

День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Вы добиваетесь успехов, но плохо ладите с коллегами, и есть вероятность, что праздновать победу придется в полном одиночестве – если, конечно, не пойти вовремя на уступки, которых так ждут окружающие. Нежелательно отправляться в далекие поездки и решать финансовые проблемы.

Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого сделать. Постарайтесь, по крайней мере, не проявлять излишней требовательности. Полезным будет отдохнуть в одиночестве, провести время за чтением, рукоделием, рисованием.

Близнецы

Прекрасный день для влюбленных и всех романтически настроенных Близнецов. Складываются благоприятные обстоятельства, можно получить массу удовольствия от поездок, посещения увеселительных мероприятий, встреч с друзьями, участия в спортивных и общественных мероприятиях. Зарождаются новые чувства, любовные отношения развиваются стремительно, нет причин для сомнений и неуверенности в будущем.

Непросто складываются отношения со старшими родственниками, возможны серьезные ссоры, конфликты, которые затянутся надолго. Финансовая ситуация стабильна; разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать напрасных расходов.

Рак

Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением, предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждение и решение серьезных вопросов.

Звезды обещают удачу в поездках, благоприятное стечение обстоятельств, которое позволит завязать приятные и полезные знакомства. Светские развлечения поднимут вам настроение, а активный отдых пойдет на пользу здоровью. Финансовая ситуация незначительно улучшится благодаря получению денег из неожиданного источника.

Лев

День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. Довольствуйтесь теми успехами, которых можно достичь без труда, и не торопитесь вступить в неравный бой с могущественными конкурентами и неблагоприятными обстоятельствами. Возможны полезные знакомства, день подходит для проведения переговоров с деловыми партнерами и поиска могущественных союзников.