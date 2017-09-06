Ольга Бузова все-таки будет работать на Первом канале

Сегодня Ольга Бузова опубликовала фото, на котором она запечатлена на фоне телецентра «Останкино», а на ней надета майка с логотипом Первого канала. Журналисты связались с работниками телеканала, один из которых нервно ответил, что Бузова могла подписать контракт на пилотный выпуск программы, а вот выйдет она или нет, пока неизвестно. Ранее же сотрудники Первого канала заявили, что никакого проекта с Ольгой не будет. Напомним, что, согласно слухам, Ольгу Бузову на Первый канал «протащил» известный телеведущий Дмитрий Нагиев, роман с которым ей недавно приписывали, пишет 7d.org.ua.

Весь день съёмки #workbuzova Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 6 2017 в 3:32 PDT