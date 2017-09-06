Школа может быть крутой! День эстонских гимназистов изменился, когда к ним пришли журналисты портала Limon (ГАЛЕРЕЯ)
6 сентября 2017 г., 18:05
1 сентября главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon - пошел в школу! Журналисты Светлана Карабут и Эдгар Гергель почувствовали себя вновь гимназистами.
Было приятно поздравить учеников и учителей 12-х классов Эхтеской гуманитарной гимназии и Маардуской гимназии! В этот раз жребий пал на эти учебные заведения!
И поскольку мы тут почти неделю не могли отойти от впечатлений и эмоций, красивыми фотографиями делимся с вами только сейчас!
Смотрите также наше видео, если не видели его еще.