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Школа может быть крутой! День эстонских гимназистов изменился, когда к ним пришли журналисты портала Limon (ГАЛЕРЕЯ)

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1 сентября главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon - пошел в школу! Журналисты Светлана Карабут и Эдгар Гергель почувствовали себя вновь гимназистами.

Было приятно поздравить учеников и учителей 12-х классов Эхтеской гуманитарной гимназии и Маардуской гимназии! В этот раз жребий пал на эти учебные заведения!

И поскольку мы тут почти неделю не могли отойти от впечатлений и эмоций, красивыми фотографиями делимся с вами только сейчас!

Смотрите также наше видео, если не видели его еще.

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