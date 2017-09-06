Отпад! В Таллинне выступит группа «Руки Вверх» и Алексей Потехин!
6 сентября 2017 г., 17:52
Самое главное событие этой осени, о котором уже все вокруг говорят. Главная интрига: как участник легендарной группы «Руки Вверх» Алексей Потехин будет петь? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, вам предстоит подготовиться зажигать 4 ноября 2017 года!
Концерт группы с участием Алексея Потехина состоится в ночном клубе Cathouse Concert Hall, на разогреве на сцене зажгут: Вайдо Нейгаус, Alisha и Ko$-Ka.
Двери клуба распахнутся, как и всегда, в 23:00.
В программе все лучшие хиты группы и отличная атмосфера.
Билеты и резервирование столов: jurimets@mail.ru или +37258441398.
Также билеты в продаже в Piletilevi по цене от 19 до 35 евро.