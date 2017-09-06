Отпад! В Таллинне выступит группа «Руки Вверх» и Алексей Потехин!

Концерт группы с участием Алексея Потехина состоится в ночном клубе Cathouse Concert Hall, на разогреве на сцене зажгут: Вайдо Нейгаус, Alisha и Ko$-Ka.

Двери клуба распахнутся, как и всегда, в 23:00.

В программе все лучшие хиты группы и отличная атмосфера.

Билеты и резервирование столов: jurimets@mail.ru или +37258441398.

Также билеты в продаже в Piletilevi по цене от 19 до 35 евро.