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Отпад! В Таллинне выступит группа «Руки Вверх» и Алексей Потехин!

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ФОТО: Промо

Самое главное событие этой осени, о котором уже все вокруг говорят. Главная интрига: как участник легендарной группы «Руки Вверх» Алексей Потехин будет петь? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, вам предстоит подготовиться зажигать 4 ноября 2017 года!

Концерт группы с участием Алексея Потехина состоится в ночном клубе Cathouse Concert Hall, на разогреве на сцене зажгут: Вайдо Нейгаус, Alisha и Ko$-Ka.

Двери клуба распахнутся, как и всегда, в 23:00.

В программе все лучшие хиты группы и отличная атмосфера.

Билеты и резервирование столов: jurimets@mail.ru или +37258441398.

Также билеты в продаже в Piletilevi по цене от 19 до 35 евро.

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