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Неожиданно! Стало известно, кто будет развлекать нарвитян на дне рождения Fama

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ФОТО: Промо

FAMA Keskus приглашает всех нарвитян и гостей города 9 сентября на празднование Дня Рождения!

Всех посетителей ждёт интересная развлекательная программа, множество сюрпризов и подарков, специальные предложения и розыгрыш!

  • Вкуснейший праздничный торт!
  • Запуск огромных шаров желаний!
  • Специальные гости: Reminders - Эстония, «Добра вечерина» - Санкт-Петербург, Иллюзионист Александр Замашка - Эстония
  • Ведущие праздника: Карина Кюппас и Денис Кораблеф

В 20.00 состоится розыгрыш.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать покупку в любом магазине FAMA Keskus на сумму более 20 евро и зарегистрировать чек в инфо-пункте центра.

Присутствие на розыгрыше обязательно!

В программе праздника:

«Самоварная поляна» - угощение чаем на травах, сбитнем, сушками, рассказы о традициях чаепития, фотографирование с гостями.

Мастер-классы - «Детский рисунок», «Дерево желаний Fama» «Ковёр желаний» и изготовление традиционной куклы.

"Потешная поляна" - традиционные народные игры - групповые и состязательные.

"Фото-поляна». Фотографирование профессиональным фотографом.

Кузнецы - площадка с наковальнями, живым огнём и кузнечным инструментом. Кузнецы куют с гостями

Хороводы-затейники - Песни, заклички, игры, плясы.

Всё лучшее для тебя в FAMA Keskus!

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