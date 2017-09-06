Невероятно! Илона Калдре обошла по популярности Владимира Путина в Харьюмаа
6 сентября 2017 г., 17:07
Кажется, у Владимира Путина появился достойный конкурент, по крайней мере, в эстонском уезде Харьюмаа. Экстрасенс Илона Калдре, решившая посвятить себя политике, набирает популярность с каждым днем. Согласно данным поисковых запросов Google, сегодня ясновидящая обошла в Харьюмаа по популярности президента России Владимира Путина.
Дело всё в том, что имя Калдре в этот день искали чаще, чем имя Владимир Путин. Конечно, одна из причин, что Путин пока что не давал серьезных информационных поводов, а вот Илона Калдре взбудоражила общественность своей работой в Ласнамяэской управе.
С рейтингом поисковых запросов Калдре и Путина можно ознакомиться ЗДЕСЬ! Там же можно посмотреть, насколько популярно в Google ваше имя.