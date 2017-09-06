Невероятно! Илона Калдре обошла по популярности Владимира Путина в Харьюмаа

Дело всё в том, что имя Калдре в этот день искали чаще, чем имя Владимир Путин. Конечно, одна из причин, что Путин пока что не давал серьезных информационных поводов, а вот Илона Калдре взбудоражила общественность своей работой в Ласнамяэской управе.

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