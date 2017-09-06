Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Первый канал забраковал телеведущую Ольгу Бузову

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Ольга Бузова. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Неназванный представитель "Первого канала" развеял слухи о возможном приходе звезды "Дома-2" Ольги Бузовой на российскую "первую кнопку". Разговоры об очередном карьерном взлете телезвезды возникли в связи с кадровыми перестановками на канале.

Светские сплетники писали, что стройную брюнетку протащил шоумен Дмитрий Нагиев для участия в ток-шоу для женщин. Предполагалось, что новую передачу будут вести актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина, мать его троих детей Юлия Барановская и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.

Однако в понедельник стало известно, что пилотный проект с участием Бузовой был забракован "Первым каналом". Шоу под громким названием "Бабий бунт", посвященное конфликтным ситуациям в семье, может быть предложено на рассмотрение другим телеканалам.

Как сообщил источник РИА Новости, для "Первого" снимается множество пилотов, но не все они становятся проектами канала. Телеведущая "Дома-2" пока хранит гордое молчание по поводу провала пилотного шоу со своим участием.

Наверх