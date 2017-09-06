Первый канал забраковал телеведущую Ольгу Бузову

Светские сплетники писали, что стройную брюнетку протащил шоумен Дмитрий Нагиев для участия в ток-шоу для женщин. Предполагалось, что новую передачу будут вести актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина, мать его троих детей Юлия Барановская и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.

Однако в понедельник стало известно, что пилотный проект с участием Бузовой был забракован "Первым каналом". Шоу под громким названием "Бабий бунт", посвященное конфликтным ситуациям в семье, может быть предложено на рассмотрение другим телеканалам.

Как сообщил источник РИА Новости, для "Первого" снимается множество пилотов, но не все они становятся проектами канала. Телеведущая "Дома-2" пока хранит гордое молчание по поводу провала пилотного шоу со своим участием.