Волосатые и бородатые: самая брутальная эстонская группа отмечает двадцатилетие!

Изначально созданная как сольный проект гитариста и вокалиста Анка, Tharapita стала одним из самых уникальных явлений на эстонской тяжелой сцене. Идея проекта родилась в 1993 году. Именно в это время в Европе начал набирать популярность такой жанр как black metal. В 1995 году удалось собрать полноценный состав музыкантов и сделать первые демо-записи. Тогда же и было выбрано название – Tharapita. Стиль группы сфоримировался за несколько лет в начале творческого пути: как и то время, сегодня мы имеем гремучую смесь black metal c языческими мотивами и эпическими элементами, приправленную влияниями heavy и thrash metal. Лирика коллектива исключительно на эстонском языке.

Первое живое шоу Tharapita состоялось в далеком 1996 году. К настоящему моменту, группой выпущено 5 полноформатных студийных альбомов и дано около 100 концертов Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Норвегии. За более 20 лет творческой деятельности легендарная команда делила сцену с такими известными именами, как: Paradise Lost, Hypocrisy, Katatonia, Rotting Christ, Ensiferum, Arkona и Skyforger.

Сентябрьская программа клуба Rockstar’s пестрит разнообразием. Более 30 артистов из Эстонии, Финляндии и Украины дадут свои концерты. В эту субботу любителей панк-рока ждет тематическое мероприятие при участии Asto Zombies, SS Robot и Solidaarsus. 16 сентября сцену клуба займут прекрасные дамы, а именно, три группы с лидирующим женским вокалом -Emphasis, Sky Down и First Priority. 30 сентября поклонники рок-н-ролла старой школы смогут насладиться хитами AC/DC в исполнении Coverage и TLH. «Те, кто желает размять свою шею после трех месяцев тишины, смогут это делать практически каждые выходные!», - отметил новый программный директор Rockstar’s Мадис Вельстром, пришедший на смену небезызвестному Хенри Хинно, организатору рок-мероприятий и барабанщику популярной эстонской группы Shanon. Мадис Вельстром владеет небольшим концертным агенством Mad Hard Ride Promotions, является вокалистом групп Intact и Mad Harley, а также известен по сотрудничеству с такими тематическими заведениями, как Piikne Bar и F.U.B.A.R Rock Club.