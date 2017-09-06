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Лийс Лемсалу балует жителей Эстонии своими селфи: разве можно быть такой милашкой?!

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ФОТО: Kristiina Renser

Певице Лийс Лемсалу, которая на прошедшей неделе выпустила свой новый танцевальный сингл «Ei peatu» (Не останавливайся!), отдыхать некогда – сейчас у нее в жизни период напряженной работы. И все же, красотка Лемсалу балует поклонников своими новыми снимками в Instagram.

На этот раз эстонская королева селфи, как ее уже окрестила эстонская пресса, опубликовала снимок, который растопит любые сердца. Сколько же нежности в этой красотке! Поклонницы и поклонники принялись активно забрасывать певицу комплиментами.

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