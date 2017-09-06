Лийс Лемсалу балует жителей Эстонии своими селфи: разве можно быть такой милашкой?!
6 сентября 2017 г., 15:53
Певице Лийс Лемсалу, которая на прошедшей неделе выпустила свой новый танцевальный сингл «Ei peatu» (Не останавливайся!), отдыхать некогда – сейчас у нее в жизни период напряженной работы. И все же, красотка Лемсалу балует поклонников своими новыми снимками в Instagram.
На этот раз эстонская королева селфи, как ее уже окрестила эстонская пресса, опубликовала снимок, который растопит любые сердца. Сколько же нежности в этой красотке! Поклонницы и поклонники принялись активно забрасывать певицу комплиментами.