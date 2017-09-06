Лийс Лемсалу балует жителей Эстонии своими селфи: разве можно быть такой милашкой?!

На этот раз эстонская королева селфи, как ее уже окрестила эстонская пресса, опубликовала снимок, который растопит любые сердца. Сколько же нежности в этой красотке! Поклонницы и поклонники принялись активно забрасывать певицу комплиментами.

A post shared by L I I S L E M S A L U (@liislemsalu) on Sep 5, 2017 at 4:47am PDT