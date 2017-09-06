Скандал! Подельники Андрея Малахова выкрали секреты Первого канала

Вчера, 5 сентября, на Первом канале в ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" появились Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина. Последняя прошла проверку на полиграфе и рассказала подробности аварии, жертвами которой стала она сама, ее муж и знакомые. На 45 минут ранее на конкурирующей "России" началась передача Андрея Малахова, героем которой стал... Николай Караченцов. Тема ток-шоу оказалась аналогичной.

Как же так могло случиться? Подробности Dni выяснили у редактора, работавшего на Первом и на России. "Существует понятие контрпрограммирования, когда у конкурирующего телеканала идет рейтинговая программа, но в этот же временной слот ставится аналог программы-конкурента, чтобы привлечь зрителей на свое телевизионное поле, – рассказал источник. – Именно этим часто и занимаются на "России". Помните случай, когда параллельно на "Первом" и на "России" шли шоу перевоплощений, ледовые проекты? Все это звенья одной цепи"

"Насколько мне известно, тема и герои программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" изначально были иными. Но, узнав, что мы сняли "На самом деле" с Караченцовым, Малахов, который теперь продюсер в своей передаче, оперативно подсуетился и буквально за день сделал программу с женой актера. Как он узнал о планах Первого? Там остались члены его команды, которые сообщают ему, видимо, про все, что происходит и готовится к показу", – продолжает собеседник.

"Существует еще одно профессиональное понятие – притупление, – рассказал эксперт. – Это частный случай контрпрограммирования с той разницей, что в таком подходе используется более слабый аналог программы-конкурента, который способен привлечь лишь малую часть аудитории. Так и вышло, судя по цифрам. "На самом деле", если верить медиастастике, посмотрело 14,6 процентов зрителей, тогда как "Прямой эфир" – всего 10,6. Этим все сказано. Хотя, казалось бы, конкуренты вышли в эфир раньше и должны были выиграть по принципу, кто первый встал, того и тапки. Но этого не случилось".

Из-за Караченцова на двух конкурирующих кнопках разгорается чудовищный скандал. "Когда снимаются новогодние "огоньки", телеканалы до последнего скрывают сюжет, сценарий и имена участвующих звезд – боятся, что конкуренты "передерут" идею, – рассказал редактор о закулисье. – А теперь на Первом выясняют, кто из сотрудников "слил" конкурентам информацию о съемках Караченцова".