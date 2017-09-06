Певица Валерия придумала имя своему ребенку от Пригожина

Отметим, что информация о потере ребенка у певицы появилась еще в прошлом году. Впоследствии СМИ сообщили об этом уже после того, как случилось горе. Тогда сама Валерия прокомментировала ситуацию. Она призналась, что у нее случился выкидыш на шестом месяце беременности. При этом артистка выразила недоумение, каким образом пресса узнала об этом, ведь все анализы сдавались под другим именем, передают Dni.

Впрочем, у супругов на двоих шестеро детей: трое у Валерии и трое – у Иосифа. Кстати, на ток-шоу появится и наследница Пригожина от его первого брака Даная, с которой у продюсера на протяжении долгого времени не складывались отношения. Более того, периодически отец и дочь публично скандалили. К счастью, сейчас родные люди смогли найти общий язык.

Ранее, в первой части программы, поддержать Валерию пришла ее дочь Анна Шульгина. Зашла речь о личной жизни девушки. Та находится в серьезных отношениях с рэпером Слэмом. Валерия не стала скрывать, что не в восторге от выбора наследницы. "Мне трудно представить его в роли мужа и отца детей. Я не знаю почему. А как молодой человек – пусть будет, да", – любезно разрешила Валерия.

Дочь достойно ей ответила. Она сказала, что не будет прислушиваться к Валерии. "80% из 100 – что я поступлю по-своему. Это моя жизнь. И даже если я наступлю на грабли, это будут мои грабли", – отрезала Шульгина. При этом Анна сказала. что с матерью у них прекрасные отношения и секретов от родительницы у нее нет.