Ученые открыли главную причину полноты

Ученые, представляющие Базельский университет и Университетскую клинику города Базеля, заявили, что в организме полных людей нарушен синтез гормонов – это и является фактором их большого веса, пишет Medikforum.ru.

«Клетки слизистой оболочки их желудка и кишечного тракта не выделяют «гормоны сытости», что обусловливает дальнейшее переедание и постоянное увеличение массы тела», - таково мнение авторов новой работы.

Специалисты отмечают, что имеющие избыточный вес и ожирение люди часто критикуются за отсутствие контроля над потреблением пищи, что связывают с их недисциплинированностью. По их словам, важно понимать, что эта проблема зачастую лежит не в волевой плоскости, а тесно связана с метаболическими нарушениями, которые необходимо лечить как любое серьезное заболевание.

Конкретно для оздоровления процесса выработки «гормонов сытости» эксперты порекомендовали методы бариатрической хирургии, рукавной гастропластики.