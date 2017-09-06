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Ученые открыли главную причину полноты

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Ожирение. | ФОТО: Scanpix

Исследователи из Швейцарии доказывают, что полные люди имеют излишки веса не потому, что не хотят сидеть на диете, - просто их организм специфическим образом производит гормоны. У пышнотелых в сравнении с худощавыми вырабатывается намного меньше «гормонов сытости», говорят врачи.

Ученые, представляющие Базельский университет и Университетскую клинику города Базеля, заявили, что в организме полных людей нарушен синтез гормонов – это и является фактором их большого веса, пишет Medikforum.ru.

«Клетки слизистой оболочки их желудка и кишечного тракта не выделяют «гормоны сытости», что обусловливает дальнейшее переедание и постоянное увеличение массы тела», - таково мнение авторов новой работы.

Специалисты отмечают, что имеющие избыточный вес и ожирение люди часто критикуются за отсутствие контроля над потреблением пищи, что связывают с их недисциплинированностью. По их словам, важно понимать, что эта проблема зачастую лежит не в волевой плоскости, а тесно связана с метаболическими нарушениями, которые необходимо лечить как любое серьезное заболевание.

Конкретно для оздоровления процесса выработки «гормонов сытости» эксперты порекомендовали методы бариатрической хирургии, рукавной гастропластики.

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