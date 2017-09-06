Журнал поплатился за публикацию фото Кейт Миддлтон топлес

В качестве компенсации за моральный ущерб пара получит 50 тысяч евро. Еще на 45 тысяч евро суд оштрафовал редактора и владельца журнала. При том сумма иска, поданная адвокатами герцога и герцогини Кембриджских, составляла 1,6 млн евро.

Снимки Кейт Миддлтон, загоравшей «без верха» на террасе виллы в Провансе, сделанные папарацци при помощи длиннофокусного объектива, были опубликованы журналом Closer в 2012 году - на обложке и внутри номера в статье «О, мой бог!», после чего эти кадры разлетелись по другим таблоидам не только во Франции, но и по всей Европе, пишет Gazeta.

Герцог и герцогиня Кембриджские подали иск на шесть человек, включая фотографа и бывшего редактора издания, обвинив их во вторжении в частную жизнь. Суд начался в мае этого года. Тогда же в суде было зачитано заявление принца Уильяма, в котором он, в частности, отметил, что поведение папарацци становится «все более болезненным», учитывая, какую роль они сыграли в гибели его матери, принцессы Дианы.