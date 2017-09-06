Он ежедневно ел чеснок на пустой желудок! Результат был потрясающим…

Этот человек решил поправить свое здоровье, употребляя один из самых полезных продуктов на земле. Речь, конечно же, идет о чесноке. Мужчина ежедневно ел одну дольку чеснока на пустой желудок! Пишет Makataka.ru.

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1. Честно борется с различного рода бактериальными инфекциями, понижает риск грибковых инфекций.

2. Он также позволяет контролировать кровяное давление.

3. Чеснок предотвращает засорение и старение артерий.

4. Этот продукт убивает клетки раковой опухоли.

5. Он действует как антикоагулянт, который помогает в деле предотвращении формирования сгустков крови.