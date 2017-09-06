Закрыто! Ресторан Эвелин Ильвес привлек внимание языкового инспектора

Дело в том, что ресторан изначально был заявлен как летний, и вот пришло время завершать этот сезон. С сегодняшнего дня Roog закрывает свои двери. В связи с этим Эвелин Ильвес рассказала журналу Naisteleht о том, какие курьезные моменты были в ресторане в течение короткого срока его работы, и что в последний рабочий день даже пришлось иметь дело с языковым инспектором.

По словам бывшей первой леди Эстонии, проблема возникла с местным инспектором. «Наша табличка «closed» (закрыто, англ.) нарушает Закон о языке, ведь там обязательно должна быть и табличка «suletud» (закрыто, эст.). Инспектор отреагировал на чью-то жалобу, пришел лично посмотреть на табличку и признал ее незаконной».

Дальше Эвелин пишет, что вышли из положения просто: Сейм написал толстым маркером на англоязычной табличке и на эстонском языке, и вместе со своей возлюбленной они в очередной раз изумились, настолько может быть бесконечным и абсурдным недовольство людей. Тут стоит добавить, что Эвелин Ильвес за это лето неоднократно жаловалась на злых клиентов. Ну что же, теперь ресторан закрыт, и г-жа Ильвес может перевести дух.