Алла Пугачева вышвырнула все вещи любовника

Дело в том, что Кузьмин, как говорят очевидцу, стал поглядывать на других женщин, а Пугачева не смогла этого стерпеть. И при ее бурном темпераменте без скандала не обошлось. Например, поклонницы певицы, которые дежурили у ее подъезда, видели, как она в ярости выкидывала вещи Кузьмина из своей квартиры на улице Горького. Стоит отметить, что с каждым годом появляется все больше подробностей личной жизни певицы, пишет 7d.org.ua.