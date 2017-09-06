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Алла Пугачева вышвырнула все вещи любовника

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Алла Пугачева. | ФОТО: Andrey Stenin/RIA Novosti

Писатель Федор Раззаков рассказал, как развивались отношения Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина. По его словам, их счастье продлилось не очень долго.

Дело в том, что Кузьмин, как говорят очевидцу, стал поглядывать на других женщин, а Пугачева не смогла этого стерпеть. И при ее бурном темпераменте без скандала не обошлось. Например, поклонницы певицы, которые дежурили у ее подъезда, видели, как она в ярости выкидывала вещи Кузьмина из своей квартиры на улице Горького. Стоит отметить, что с каждым годом появляется все больше подробностей личной жизни певицы, пишет 7d.org.ua.

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