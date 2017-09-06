Алла Пугачева вышвырнула все вещи любовника
6 сентября 2017 г., 12:03
Писатель Федор Раззаков рассказал, как развивались отношения Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина. По его словам, их счастье продлилось не очень долго.
Дело в том, что Кузьмин, как говорят очевидцу, стал поглядывать на других женщин, а Пугачева не смогла этого стерпеть. И при ее бурном темпераменте без скандала не обошлось. Например, поклонницы певицы, которые дежурили у ее подъезда, видели, как она в ярости выкидывала вещи Кузьмина из своей квартиры на улице Горького. Стоит отметить, что с каждым годом появляется все больше подробностей личной жизни певицы, пишет 7d.org.ua.