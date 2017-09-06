Жена Николая Караченцова сделала страшное признание у Малахова

Говоря о ДТП, произошедшем в феврале текущего года, ведущий Андрей Малахов вспомнил и первую аварию с Караченцовым, которая произошла 12 лет назад. Знаменитого артиста тогда с трудом опознали, он получил серьезную черепно-мозговую травму, пишут Dni.

Вспоминая те страшные события, Людмила Поргина не смогла сдержать слез. "Я не хочу, чтобы Людмила Андреевна плакала в этой студии, но вот что она рассказала нашей съемочной студии до эфира", – представил Малахов записанное накануне интервью с актрисой.

По словам супруги Караченцова, перед похоронами своей матери она купила место на еще одну могилу. "Я уже еду на кладбище, мне уже надо выкупать эти места, потому что кладбище Даниловское очень узкое. И я покупаю два места на всякий случай", - делится артистка. Поргина добавила, что ей свойственно очень жестко мыслить, ведь она осталась в семье главной.

По словам Людмилы, после смерти матери она осознала, что не может потерять еще и мужа. "И я, подойдя к одному гробу мужскому, сказала: "Нет, он будет жить, он будет дальше жить со мной, мы увидим с ним рождение внучки, мы будем идти по этой жизни", – говорит Людмила Андреевна.

"На следующее утро я еду в реанимацию, где лежит Коля. Мы идем, а там лежат трупы, я кидаюсь к каждому. Они лежат все голые… И я понимаю, что попала в мир между небом и землей… Лежит красавец мой, атлет… Я к нему подошла и сказала: "Значит так, я хороню маму, и ты ждешь меня. А дальше мы будем бороться вдвоем, и мы встанем, у тебя нет другого пути!", – вспоминает супруга актера.

Позже, придя в себе актер сильно удивил супругу. Как рассказала Поргина, первым, что написал на бумажке вышедший из комы Караченцов, были слова, обращенные к любимой жене. Слова о том, что им надо срочно венчаться.