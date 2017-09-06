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Голливудские красотки, говорите? Эстонская Eleсtra с годами лишь хорошеет (ФОТО)

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ФОТО: Viru Keskus

И вот действительно, каким-то удивительным образом эта роскошная женщина не стареет.

Известная в Эстонии диск-жокей, теле- и радиоведущая Electra (настоящее имя Ilo-Mai Küttim) выглядит так прекрасно, как не выглядела даже в юности. В подтверждение этому – свежий снимок, которым поделилась в социальных сетях подруга звезды – модель Дети Тулве.

Подружки встретились на открытии нового брендового магазина, где и сделали этот шуточный снимок.

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