Голливудские красотки, говорите? Эстонская Eleсtra с годами лишь хорошеет (ФОТО)
6 сентября 2017 г., 11:39
И вот действительно, каким-то удивительным образом эта роскошная женщина не стареет.
Известная в Эстонии диск-жокей, теле- и радиоведущая Electra (настоящее имя Ilo-Mai Küttim) выглядит так прекрасно, как не выглядела даже в юности. В подтверждение этому – свежий снимок, которым поделилась в социальных сетях подруга звезды – модель Дети Тулве.
Подружки встретились на открытии нового брендового магазина, где и сделали этот шуточный снимок.