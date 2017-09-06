Голливудские красотки, говорите? Эстонская Eleсtra с годами лишь хорошеет (ФОТО)

Известная в Эстонии диск-жокей, теле- и радиоведущая Electra (настоящее имя Ilo-Mai Küttim) выглядит так прекрасно, как не выглядела даже в юности. В подтверждение этому – свежий снимок, которым поделилась в социальных сетях подруга звезды – модель Дети Тулве.

Подружки встретились на открытии нового брендового магазина, где и сделали этот шуточный снимок.