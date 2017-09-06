У Евгения Осина последняя стадия алкоголизма
6 сентября 2017 г., 11:23
Сейчас певец Евгений Осин находится в Таиланде. Он лечится от алкоголизма в той же клинике, в которой успешно проходит лечение от наркозависимости телеведущая Дана Борисова.
Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников заявил, что сейчас Евгений живет в центре как гость, у него адаптационный период. И такое состояние может длиться от двух недель до месяца. Если рассматривать три стадии зависимости, то у Осина последняя, третья стадия. И к нему нужен особый подход, пишет 7d.org.ua.