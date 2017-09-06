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Пугачеву возмутила спекуляция «Первого канала» на ее имени

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Алла Пугачева | ФОТО: Scanpix

Певица выразила недовольство в связи с тем, что ее небольшое выступление на фестивале «Жара» анонсировали как полноценный концерт.

В грядущее воскресенье «Первый канал» покажет очередной творческий вечер летнего фестиваля «Жара» с участием Аллы Пугачевой и ряда других звезд. В телеанонсе концерта было сказано, что зрители смогут посмотреть полноценное выступление Примадонны, и это заявление вызвало недовольство артистки, передает TopNews.

«Очередная подстава! Зачем объявлять «Концерт Аллы Пугачевой», если я пою всего несколько песен в финале концерта. Безобразие!» - написала она в Instagram.

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Однако спустя некоторое время артистка заявила, что недоразумение удалось уладить. «Спасибо Первому каналу! Спасибо Константину Эрнсту за понимание и исправление анонса концерта. Жду с нетерпением этот великолепный песенный вечер с участием классных певцов, а я в розовом цвете», - добавила позднее певица.

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