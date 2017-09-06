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Фото: Вера Брежнева впервые вышла в свет с младшей дочерью Сарой

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Вера Брежнева | ФОТО: Scanpix

Поклонники не раз видели старшую дочь Веры Брежневой - 16-летнюю Соню, а как выглядит Сара знали немногие.

В понедельник, 4 сентября, Вера с Сарой впервые вместе вышли в свет - они посетили показ дизайнера Кати Сильченко в рамках Ukrainian Fashion Week в Киеве.

"Были с Сарой на показе Кати Сильченко в рамках Ukrainian Fashion Week. Катюша волшебница. Получили удовольствие от показа и атмосферы. Любим", - подписала фото Вера.

Напомним, что 35-летняя Вера Брежнева растит двоих дочерей: Соню и Сару от предыдущих браков. В 2015-м Вера вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Совместных детей у Константина и Веры пока нет.

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