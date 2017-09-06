Фото: Вера Брежнева впервые вышла в свет с младшей дочерью Сарой
6 сентября 2017 г., 10:49
Поклонники не раз видели старшую дочь Веры Брежневой - 16-летнюю Соню, а как выглядит Сара знали немногие.
В понедельник, 4 сентября, Вера с Сарой впервые вместе вышли в свет - они посетили показ дизайнера Кати Сильченко в рамках Ukrainian Fashion Week в Киеве.
"Были с Сарой на показе Кати Сильченко в рамках Ukrainian Fashion Week. Катюша волшебница. Получили удовольствие от показа и атмосферы. Любим", - подписала фото Вера.
Напомним, что 35-летняя Вера Брежнева растит двоих дочерей: Соню и Сару от предыдущих браков. В 2015-м Вера вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Совместных детей у Константина и Веры пока нет.