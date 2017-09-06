Новость о том, что экстрасенс Илона Калдре работает в Ласнамяэской управе, сподвигла народ на создание мемов (ФОТО)

Вчера жители Эстонии активно обсуждали новость Rus.Postimees о том, что ныне в Ласнамяэской управе Таллинна работает известная ясновидящая Илона Калдре.

Как объяснили журналистам в Ласнамяэской управе Таллинна, Илона Калдре отныне будет отвечать за координацию мероприятий. Новость об экстрасенсе в управе так активно начала обсуждаться в эстонских социальных сетях, что даже сподвигла народ на творчество. Так, эстонский журналист Александр Хоботов поделился коллажем на своей страничке в Facebook.

По всей видимости, вдохновила журналиста на эту картинку телепередача двухлетней давности. В одном из выпусков мистической программы «Экстрасенс придет на помощь» на канале TV3 ясновидящие Илона Калдре и Алена Орлова обнаружили, что под одним из жилых многоквартирных домов в Ласнамяе бурлит такая негативная энергия, что ее даже можно назвать адом. Можно увидеть ЗДЕСЬ!

Напомним, что Илона Калдре также примет участие в октябрьских муниципальных выборах. Ясновидящая выставила свою кандидатуру по спискам Центристской партии в волости Йыхви, жителем которой и является.