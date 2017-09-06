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Певица Зара приютила маленького сына умершей от рака Барановской

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Певица Зара | ФОТО: Scanpix

В последнее время звезда заботилась о маленьком ребенке актрисы.

Популярная российская певица Зара приютила у себя сына умершей от рака актрисы Стеллы Барановской.

Известно, что в последние дни жизни Стеллы рядом с ней находились самые близкие люди, в том числе и Зара, причем звезда не только оказывала моральную поддержку своей 29-летней подруге, но и заботилась о ее маленьком сыне Данииле, пишет TopNews.

По словам Зары, мальчик долгое время жил в ее семье. "Чудесный, добрый, немного хулиганистый, очень любящий маму", - рассказала о малыше Зара, отметив, что во время походов в магазин мальчик выбирал подарки для своей мамы.

По словам певицы, пока ребенку не рассказали о трагедии. Накануне бабушка Даниила забрала его к себе. Сейчас решается вопрос о том, с кем останется сын покойной Стеллы Барановской.

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