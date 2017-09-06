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Популярная телепередача объявила о своем закрытии

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ФОТО: RenTV

Известный ведущий Григорий Шевчук сообщил о закрытии популярного кулинарного шоу на канале РЕН ТВ "Званый ужин". Шоумен заявил, что теперь ищет новую работу.

О прекращении съемок новых выпусков "Званого ужина" Шевчук сообщил у себя на странице в Facebook. "Дорогие мои друзья! Сегодня закрыли "Званый ужин" ... Я, Григорий Шевчук , профессиональный актер , телеведущий , конферансье открыт для ТВ, кино, радио и ищу работу!", – написал ведущий.

Он также обратился к режиссерам, продюсерам и агентам с просьбой помочь в трудоустройстве. "Любовь к профессии , умение ладить в коллективе , харизма и позитивный настрой , а главное -дикая работоспособность присутствуют", – охарактеризовал себя Шевчук.

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