Первый канал может закрыть передачу «Жди меня»

Благодаря слаженной работе команды проекта тысячи людей встретились со своими родственниками и друзьями, с которыми по разным причинам теряли связь. Однако недавно появились слухи о том, что телекомпания «Вид», которая занимается производством передачи, перестанет сотрудничать с Первым каналом. «СтарХит» связался с главным редактором «Жди меня» Юлией Будинайте, чтобы прояснить ситуацию, пишет СтарХит.

«Это преждевременная информация, не то, что преждевременная, а даже странная, не понимаю, откуда она пошла. Мы меняем ведущего, вот все, что известно. У нас пока не продлен договор с Первым каналом, но это вопрос к юристам. До сих пор контракт не продлен, мы ждем решения от канала», - сообщила руководитель проекта.

В конце августа стало известно, что ведущий программы Александр Галибин покинул программу. Он появлялся на экранах на протяжении трех лет вместе с коллегой Ксенией Алферовой. Недавно артист узнал, что с ним не заключили договор на новый телевизионный сезон. Галибин признался, что очень любил свою работу.

«Мне позвонили, сказали, что со мной не продлен контракт, и я не понял причину. Я очень любил программу и отдавал ей много сил. У меня была прекрасная соведущая, прекрасная команда, начиная от продюсера, заканчивая волонтерами. Если эта программа исчезнет, это будет большая потеря. Это один из немногих искренних и чистых проектов», - рассказал Александр.

Теперь вместо Галибина зрители увидят на экранах нового ведущего, а Алферова останется в прежней роли. Она готовится к съемкам и ждет, когда команда вернется к работе в полной мере.