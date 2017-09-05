Ну и ну! Это мегаоткровенное платье приковало к себе все внимание на Венецианском фестивале!
ФОТО!
5 сентября 2017 г., 17:15
Венецианский кинофестиваль по праву считают одним из самых авторитетных событий в мире кино.
Для актеров это не только торжественная церемония, на которой они могут получить престижную награду, но и лишняя возможность покрасоваться в дизайнерских нарядах, которые порой шокируют даже завсегдатаев фестиваля, пишет Офигенно.
Казалось бы, чем еще звезды могут удивить нас после стольких лет в необыкновенных нарядах? Тем не менее, у них это получается на отлично!
Изабели Фонтана пришла в полупрозрачном платье, из-под которого просвечивало светлое белье.
Scanpix/Future Image
А вот на следующий день она засветилась в откровенном и необычном одеянии.
Scanpix/SIPA
Scanpix/AP
Scanpix/AGF/SIPA
Scanpix/LaPresse