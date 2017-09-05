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Ну и ну! Это мегаоткровенное платье приковало к себе все внимание на Венецианском фестивале!

ФОТО!

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ФОТО: Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA

Венецианский кинофестиваль по праву считают одним из самых авторитетных событий в мире кино.

Для актеров это не только торжественная церемония, на которой они могут получить престижную награду, но и лишняя возможность покрасоваться в дизайнерских нарядах, которые порой шокируют даже завсегдатаев фестиваля, пишет Офигенно.

Казалось бы, чем еще звезды могут удивить нас после стольких лет в необыкновенных нарядах? Тем не менее, у них это получается на отлично!

Изабели Фонтана пришла в полупрозрачном платье, из-под которого просвечивало светлое белье.

Scanpix/Future Image

А вот на следующий день она засветилась в откровенном и необычном одеянии.

Scanpix/SIPA

Scanpix/AP

Scanpix/AGF/SIPA

Scanpix/LaPresse

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