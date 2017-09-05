Егор Крид стал новым «Холостяком» на ТНТ: кто будет бороться за его сердце?

«На днях Егор подписал соглашение с каналом, – рассказал «СтарХиту» друг певца Алексей. – Он долго думал, прежде чем решиться, взвешивал все за и против».

За сердце 23-летнего Крида сразятся 25 девушек. Съемки шестого сезона самого романтического телепроекта страны начнутся в ноябре.

Несмотря на довольно молодой возраст, Егор уже успел заработать репутацию отъявленного ловеласа. На его счету роман с певицей Нюшей, длившийся около двух лет. Правда, паре пришлось расстаться, так как эти отношения не одобрил отец артистки. Также Крид встречался с моделями Дианой Мелисон, Ксенией Дели, Викой Одинцовой. Парню приписывали романы с Викторией Дайнеко и Ольгой Серябкиной, на которой, по словам Крида, он бы с радостью женился, будь она согласна. Звезд связывает давняя дружба, к тому же солистка группы «Серебро» является для Егора идеалом красоты. Хотя на сегодняшний день он и свободен, певец уверяет, что готов к серьезным отношениям, браку.

Избранница, которой Крид отдаст сердце на проекте «Холостяк», вытянет поистине счастливый билет, ведь Егор не только хорош собой, но и богат. В прошлом году певец вошел в топ-20 российских звезд по уровню дохода в рейтинге Forbes. С заработком $3,6 млн он занял 8-е место. Кому удастся завоевать сердце Крида, зрители «Холостяка» узнают уже следующей весной.