Десять простых истин, которые определят, как долго продлятся ваши отношения

1. Как быстро вы прощаете друг друга?

Все мы несовершенные люди. Говорят, человек ежедневно совершает две ошибки. Но в отношениях главное то, как быстро вы готовы прощать проступки друг друга.

2. Как вы ведете себя в стрессовых ситуациях?

Это именно то, в чем вы должны дополнять друг друга. Если вы сразу начинаете паниковать, то ваш партнер должен уметь вас успокоить, или наоборот. В стрессовой ситуации вы должны действовать как команда, слаженно, помогая друг другу.

3. Насколько совпадают ваши цели на будущее?

Ваши цели и мечты не обязательно должны совпадать или быть одинаковыми, но они не должны противоречить друг другу. Например, кто-то хочет детей, а кто-то нет, кто-то хочет жить в городе, а кто-то планирует уехать за город.

4. Как много у вас ожиданий друг от друга?

Ожидания — одна из самых больших проблем в отношениях. Вот вы мечтаете и создаете для себя идеальную картину отношений с человеком, который — см.пункт 1 — несовершенный. И конечно он будет вас разочаровывать. Так что просто не ожидайте идеального от априори неидеального.

5. Насколько безопасно вы чувствуете себя в отношениях?

Ревность — это ужасно. Во-первых, это дает понять другому человеку, что вы не доверяете ему, а это больно. А во-вторых, это заставляет его чувствовать себя вашей собственностью. Если вы не можете доверять своему партнеру, что вы делаете в этих отношениях?

6. Как вы относитесь к друзьям друг друга?

Очень важно не забывать о своих друзьях, потому что они были до ваших отношений и будут после. Понимайте это и принимайте друзей друг друга. Может они не все вам нравятся, но вы должны относиться к ним с достоинством и уважением, что является признаком зрелость и заботы о своем партнере.

7. Как вы относитесь к родственникам друг друга?

Если вы хотите, чтобы ваши отношения были долгосрочными, вы должны постараться сблизиться с семьями друг друга. Относитесь к ним с уважением, добротой и любовью.

8. Насколько вы рады успехам друг друга?

Нет ничего хуже, чем быть с тем, кто не может порадоваться вашему успеху. Будучи в отношениях, вы должны радоваться достижениям друг друга как своим собственным, а не умалять их.

9. Как много личного пространства вы даете друг другу?

Если вы все время будете проводить вместе, то вы даже не сможете соскучиться друг по другу. Кроме того, жизнь — это ведь не только отношения, но и множество других занятий и людей, которым нужно уделять время, что в свою очередь укрепит и личные отношения.

10. Насколько хорошо вы вместе развиваетесь?

Если один человек развивается быстрее другого, то вы неизбежно пойдете разными дорогами.