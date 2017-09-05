Как мужчине вести себя после секса?

Мужчины, как правило, знают, как вести себя в постели, и не всегда понимают, что делать после интима. Однако секс должен быть, как хорошее кино, где все кадры продуманы до мелочей, и финальная часть – не исключение, пишет Menscult.ua.

Предлагаем подборку правил поведения после секса, которые помогут тебе быть в ее глазах не только мачо во время полового акта, но и джентльменом, который знает, что делать после интима.

1. Если после секса ты сразу же готов к еще одному «подходу», дай ей не менее 10 минут отдохнуть.

2. Женщинам нужно больше времени, чтобы возбудиться и «отойти» от возбуждения после секса. Это связано с физиологическими особенностями – после оргазма матка продолжает сокращаться до 25 минут. В такие моменты ей хочется нежности и ласки (не слишком интенсивной).

3. Несмотря на то, что курение – вредная привычка, именно оно сближает после секса, не менее чем сам сексуальный процесс. В моменты перекура тет-а-тет, с ней устанавливается особая душевная близость и понимание.

4. Если ты не планируешь оставлять ее у себя ночевать, угости ее кофе или чаем, пообщайся с ней и в ходе разговора вызови такси. После секса, до ее ухода домой, должно пройти не менее 40 минут. Старайся все это время быть внимательным и обходительным.

Даже если погода за окном оставляет желать лучшего, проводи ее до подъехавшего такси.

5. Если у тебя не получилось испытать оргазм, не акцентируй на этом внимание.Если вы пользовались презервативом, а ты не хочешь, чтобы она догадалась, что ты не кончил, имитируй оргазм, а потом выкинь пустой презерватив незаметно для нее.

6. Не говори, что ты ей напишешь или позвонишь, если ты на самом деле не собираешься этого делать. В любом случае, будь человеком слова.

7. После секса не лети сразу в душ, иначе она подумает, что ты испытываешь брезгливость после близости с ней.

8. И не отправляй в душ девушку, если она хочет порелаксировать в кровати и насладиться полученным удовольствием. Предложи ей влажные салфетки, которые лежат неподалеку.

9. Первые 20 минут после интима не пользуйся мобильным телефоном. Прояви уважение и посвяти это время ей.

10. Если ты у нее дома, она не намекает, что тебе пора уходить, а ты все же решил, что тебе нужно домой, скажи, что к большому сожалению тебя утром ждут рабочие вопросы или деловая встреча, поэтому нужно рано вставать. Подробности можно не говорить, такого объяснения вполне достаточного для воспитанного мужчины.

11. Если она ночевала в твоем доме, а утром ведет себя так, будто бы уже живет у тебя, лучший способ выйти из ситуации – предложить позавтракать в кафе, а после этого вежливо попрощаться и уходить с чистой совестью.