Мамочки... Галерея самых безумных фото с российских сайтов знакомств

Гораздо загадочнее мотивация тех, кто в профиле на сайте знакомств ставит фотографии, способные скорее отпугнуть незнакомого человека, чем привлечь его внимание. То ли они рассчитывают на узкий круг ценителей, чье эстетическое восприятие кардинально отличается от общего, то ли искренне считают эти фото привлекательными.

Как бы то ни было, вот фото с российских сайтов, которые лучше не показывать детям и впечатлительным старичкам:

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