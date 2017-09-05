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Мамочки... Галерея самых безумных фото с российских сайтов знакомств

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ФОТО: Lifter

Большинство людей, пытающихся найти пару через интернет, стараются представить себя онлайн в наиболее выгодном свете. Это вполне понятно и естественно, пишет Lifter.

Гораздо загадочнее мотивация тех, кто в профиле на сайте знакомств ставит фотографии, способные скорее отпугнуть незнакомого человека, чем привлечь его внимание. То ли они рассчитывают на узкий круг ценителей, чье эстетическое восприятие кардинально отличается от общего, то ли искренне считают эти фото привлекательными.

Как бы то ни было, вот фото с российских сайтов, которые лучше не показывать детям и впечатлительным старичкам:

Lifter

Lifter

Lifter

Lifter

Lifter

Lifter

Lifter

Остальные фото смотрите ЗДЕСЬ!

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