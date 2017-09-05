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Мама дорогая! Журналисты опробовали на себе экстремальный аттракцион «Катапульта» в Таллинне (ВИДЕО)

Розыгрыш внутри!

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Наверняка вы видели эту высоченную штуковину, которая словно огромная рогатка подбрасывает людей… куда-куда? Прямо в небо!

Портал Limon.ee решил протестировать этот популярный аттракцион на себе, точнее, на своей прекрасной половине – Свете Карабут и Сабине Аскеровой. Наши журналисты оказались не из робкого десятка и испытание выдержали достойно. Вот только вести репортаж в полете не получилось! Поверьте, взлетев в «Катапульте», контролировать эмоции становится невозможно. Девушки порадовали зрителей, да чего уж там, и работников Tivoli, своей эмоциональной реакцией.

Аттракцион построен по принципу свободного падения. Людей в специальном шаре будто из огромной рогатки запускают в полет. Все это происходит очень быстро, непредсказуемо и на фоне громкой музыки. Хотите хлебнуть адреналина? Полетели вместе с нами!

ВНИМАНИЕ! Только для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает билет на двоих на завораживающий аттракцион «Катапульта» в парке Tivoli, который расположился на парковке гипермаркета Кярбери Selver в Ласнамэя.

Условия розыгрыша ищите на нашей официальной страничке в Facebook.

ТОРОПИТЕСЬ! Розыгрыш состоится уже в этот четверг 7 сентября. Победителя объявим в комментариях. Удачи в игре!

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