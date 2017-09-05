На протяжении 30 лет мужчина думал, что это его брат. Невозможно поверить в то, кем он на самом деле являлся

Хорхе и Карлос – близнецы, но они немного разные. Хорхе – стройный парень, который всегда всему радуется, в то время как Карлос, его брат, - довольно крупный и может произнести при посторонних максимум пару слов. Они оба ходили в школу в Боготе (Колумбия). Потом они стали инженерами и устроились на работу. Но судьба приготовила им сюрприз.

Однажды коллега увидела Хорхе в офисе, когда у нее в руках был мобильный телефон. Женщина была в изумлении: утром она сделала фото мясника, к которому зашла за продуктами. Это было поразительно – стопроцентное сходство! «Смотри, твой близнец», — сказала она Хорхе. Тот со смехом ответил, что у него уже есть близнец, правда не похожий на него, но когда взглянул на снимок мясника, не мог поверить своим глазам.

Она показал фото другу. «Отлично выглядишь», — сказал тот. Хорхе отыскал страницу своего «близнеца» на Facebook, узнал, что его зовут Уильям.

Когда Хорхе просматривал фотографии Уильяма, от одной из них ему стало совсем не по себе: рядом с Уильямом он увидел парня, который как две капли был похож на его брата Карлоса.

Хорхе пришел домой и показал фотографии брату. Все стало ясно: их перепутали при рождении. А скоро они узнали, что обе пары близнецов родились в одно и то же время в одном и том же роддоме.

Хорхе стало понятно, что именно он был биологическим сыном родителей, которые его вырастили: он был очень похож на мать и сестру. Карлосу было не по себе: он всегда отличался от остальных членов семьи, но восхищался своей матерью.

В итоге парни написали двум другим братьями и предложили встретиться. Уильям и Уилбер (оба работавшие мясниками в супермаркете) сразу согласились. Они не могли перестать смотреть друг на друга - сходство поразительное!

После этой встречи они решили встречаться как можно чаще, а теперь все они живут вместе в одной большой квартире. Да, вот это счастливый финал для такой необычной истории!