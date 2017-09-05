Смелый ход! Девчонки из Прибалтики попрощались со стандартами красоты (ФОТО)

Morethansize - популярный в Латвии интерактивный проект, задача которого - вдохновить женщин жить полной жизнью.

«Кому принадлежит мир? Каждому, и у каждого он свой! В мире больше нет стандартов красоты, мир устал от желания нравиться. Люди устали от оков стереотипов. Люди должны быть духовно свободны, надо перестать оценивать других по цвету волос, размерам фигуры и соответствию стандартам», - говорит лидер движения и создательница Morethansize Индра Салцевича.

Индра Салцевича и члены ее команды - одни из самых громких активисток, популяризирующих это движение в Латвии. Чтобы доказать слова делом, недавно они приняли участие в пикантной и смелой фотосессии на крыше, передает TVNet. На фотографиях 16 девушек символично простились со стандартами красоты, поскольку такие в мире больше не существуют.

Как вам такая акция? Согласитесь, что на такой смелый ход согласится не каждый!

A post shared by Zanda Ekšteine (@zandaeksteine) on Sep 4, 2017 at 5:55am PDT