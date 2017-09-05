Девочка каждый день махала строителям рукой. А однажды ее мама заметила нечто невероятное!

Вивьен Кейт из Арнольда, Миссури, было всего 2 года, когда ей поставили диагноз – лейкемия. В течение нескольких месяцев она проходила химиотерапию в детской больнице Сент-Луиса, пишет Makataka.ru.

Во время ее лечения под окнами больницы велись ремонтные работы для расширения Еврейской больнице. «Мы всегда наблюдали за строительством здания, с самых первых дней в больнице», – рассказывает мама Вивьем, Гиньер.

Через несколько дней после обычных маханий, девочка получила нечто большее. Мама Вивьен заметила, как строители пытаются привлечь внимание ее дочери. »Они махали, как сумасшедшие, указывая на брус, на котором было написано »Поправляйся скорее». Это было так мило…»

Конечно же, Вивьен не умеет читать, но это была неоценимая поддержка!»

Эту идею задумали двое из строителей по имени Грег и Трэвис. По их словам: «Она махала нам каждое утро, а мы махали ей в ответ. Так продолжалось несколько дней, пока мы не решила сделать для нее нечто большее».

Гиньер была очень тронута этим жестом, и даже сфотографировала эту надпись. «Представляете? В своем плотном графике, эти рабочие нашли время, чтобы подбодрить мою дочь».

А через несколько дней рабочая бригада даже посетила девочку и ее маму, чтобы поддержать их в долгие часы химиотерапии. Они принесли с собой подарки – и встреча прошла просто потрясающе.

«Мы захотели сделать приятное девочке и ее родителям. Надеюсь, у нас получилось», – сказал строитель Грэг.