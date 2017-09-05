20 вещей, которые ты не знал в 20 лет

Успешные мужчины всегда хорошо выглядят, уверены в себе, и знают/придерживаются следующих 20-ти правил, пишет Mport.ua.

1. Мир хочет, чтобы ты оставался тупым. Чем ты тупее, тем тебе проще продать продукты и услуги.

2. Научись готовить еду. Лучшее время для обдумывания чего-то – когда ты режешь ингредиенты на салат или суп.

3. Читай без остановки, читай как можно больше. Ты никогда не знаешь, когда тебе пригодятся новые знания и концепции. Но ты будешь намного лучше подготовлен к жизненным неожиданностям.

4. Научись общаться с окружающими. Избегать людей, считая их недостойными своего общения, – значит не найти клиентов, друзей или работу в дальнейшем.

5. Быть застенчивым – это пустая трата времени. Не давай эмоциям рулить процессами принятия решений.

6. Если тебе что-то не нравится в отношениях с другим человеком, – в случае вашего разрыва это “что-то” и будет причиной.

7. Как можно больше общайся с людьми старше себя. Пытайся понять их систему ценностей, их кругозор и логические связи между обстановкой и принятыми решениями.

8. Найди людей, которыми можно восхищаться, и старайся их превзойти.

9. Со временем люди становятся более консервативными. Если хочешь сделать рисковые вещи – делай их, пока молодой. Реформаторство – это следствие отсутствия знаний, а не наличия фокуса.

10. Не трать деньги на ерунду: скопи их на что-то серьезное (в т.ч. и свой стартап). Это также научит тратить деньги и в бизнесе: с умом и ради цели.

11. Выбирая между тратой денег на вещи или на впечатления, выбирай впечатления. Радость от впечатлений и воспоминаний круче.

12. После того, как научился экономить, научись зарабатывать.

13. Научитесь программировать. Проще самому сделать прототип, нежели тратить время и деньги на то, чтобы его объяснить кому-то еще. Не хочешь программировать – научись что-то делать руками, чтобы можно было производить что-то полезное.

14. Не набирай лишний вес в молодости. Это сократит твою активную жизнь на 10-20 лет.

15. Не надо слепо верить в образовательную систему. Учебная программа устарела в первый день твоего обучения. (Исключение – фундаментальные программы, но только в точных науках; вопрос применения фундаментальных знаний в обычной жизни остается открытым).

16. Недостаток сна сильно влияет на качество принятия решений. Спи не менее 8-ми часов в сутки. Делай это в темное время суток.

17. Записывай свои дела. Памяти недостаточно, какой бы фантастической она ни была.

18. Имей большую мечту. Быть гибким отлично, но без мечты это может превратиться в бег по кругу.

19. Стань специалистом в своем деле перед тем, как менять сферу деятельности. Хороший генералист должен в прошлом быть хорошим специалистом.

20. Не старайся исправить людей. Ищи тех, кто еще не испорчен.