Названы три самых сексуальных знака Зодиака... В точку!

Удивительно, но практика показывает, что в большинстве случаев есть зависимость между знаком зодиака и вот этой самой способностью очаровывать. Кто же они, эти знаки?

1. Стрелец

Партнерам Стрельцов достались неплохие экземпляры. По большей части эти люди — однолюбы, но это отнюдь не мешает им быть очень страстными по отношению к своей второй половинке, пишет Маркетиум. Стрельцы любят, когда в постели все идет в унисон, никогда не отвлекаются на посторонние мелочи и готовы сделать всё для любимого человека. Секрет привлекательности их в огромном внутреннем потенциале и уверенности в себе. С одной стороны эти качества помогают им стать успешными в работе, с другой же - подчеркивает их зрелую сексуальность.

2. Скорпион

Скорпионы — очень глубокие личности, готовые к новым открытиям в любой момент. Интуитивно каждому хочется экспериментов в момент близости, но не все готовы пойти на них, когда предоставляется возможность. Плюс Скорпиона в том, что он будет внимательно исследовать себя и своего партнера, чтобы доставить удовольствие обоим. Единственное, что может оттолкнуть от Скорпиона, — склонность к измене. При этом Скорпион не чувствует особой вины, оправдывая свои подвиги невероятной чувственностью.

3. Близнецы

Близнецы ужасно противоречивы, и это обеспечивает настоящий накал страстей. Обычно Близнецы очаровывают тех, кому надоела привычная повседневность. Они способны влюблять в себя одним лишь взглядом, а все потому, что патологически не терпят скуки. Их оружие — эффектность, на которую часто ведутся. Увы, при близком рассмотрении можно осознать горькую ошибку… Близнецы яркие, модные, интересные и сексуальные, но это лишь одна их сторона. Они в то же время ужасно корыстные создания, которые часто ищут удовлетворения только собственных потребностей.