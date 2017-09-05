Эта кошка пропадала целыми днями. Загадка открылась, когда однажды с ней передали записку…

И хотя иногда они ведут себя так, будто весь мир существует только для того, чтобы ублажать их и восхищаться ими, коты все-таки очень тонко чувствуют эмоции людей.

Ученые доказали, что коты помогают своим хозяевам бороться со стрессом, а их мурлыканье способно нормализовать давление и оказывать на человека целебное воздействие.

Эта история случилась в Сан-Франциско. Кошка по имени Нала, как и многие другие, любила гулять сама по себе. Она уходила из дома утром и возвращалась к хозяевам лишь под вечер.

Однажды, когда она вернулась домой, хозяева заметили, что к ее ошейнику была прикреплена записка. То, что было в ней, растрогало их до слез.

«Мы не знаем, кто хозяин этой кошки, но она частенько навещает нас. Она мяукает у нас под дверью, пока мы не впустим ее в дом. Затем она трется о наши ноги, ходит по дому так, как будто всегда здесь жила. Она подходит к холодильнику и выпрашивает что-то вкусненькое, спит у нас на диване, а затем так же спокойно уходит. И каждый раз мы с нетерпением ждем, когда она придет снова. Она очень утешает нас, ведь в этом году умер наш кот, который жил с нами 21 год!»

Удивительно, что эта кошка подружилась с чужой семьей именно тогда, когда им это было нужно больше всего. Животное как будто бы чувствовало, что эти люди нуждаются в ее присутствии. Поразительно, какими душевными могут быть коты, хотя это, конечно, не делает их менее беспардонными и наглыми.