Определено лучшее время для дневного сна

Исследователи, представляющие медицинскую школу Кека при Университете Южной Калифорнии заявили, что идеальным временем для сна днем является не слишком продолжительный период после 15 часов. Если подремать в течение 20-30 минут после трех часов дня, это поможет значительно улучшить самочувствие, убеждены американские медики, пишет Medikforum.

Также непродолжительный сон в это время дня благоприятно сказывается на качестве мозговых функций, помогает быть активным во второй половине дня и не испытывать проблем с засыпанием в ближайшую ночь.

«Непродолжительная дремота в 15.00 оптимально подходит для подзарядки самочувствия и работоспособности. Все равно из-за естественного спада циркадного ритма многие начинают испытывать сонливость и теряют бдительность», - отметили авторы.

Спать дольше в это время суток эксперты не советуют, поскольку продолжительный сон днем может перейти в глубокую фазу, и после пробуждения человек еще долго не сможет отойти от сновидений. Ночью при этом возможна бессонница.

Ранее японскими учеными из Университета Токио было обнаружено, что дневной сон продолжительностью более 40 минут коррелирует с высоким риском развития болезней сердца.